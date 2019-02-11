رياضة | بيبي: يجب أن نتأهل من البرتغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيبي: يجب أن نتأهل من البرتغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي بيبي مدافع نادي بورتو البرتغالي على صعوبة المباراة المرتقبة ضد روما يوم غدٍ الثلاثاء في ذهاب دور ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال بيبي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "الشيء الأكثر أهمية هو أن نظهر بورتو بالصورة الجيدة المتعارف عليها في بطولة دوري الأبطال فيجب أن نكون فريقاً قوياً ومجتهداً وقادراً على المنافسة في الملعب من أجل تحقيق أهدافنا".

وتابع: "ومن المهم أن نُظهر روح المجموعة للقاء الغد، سنفعل كل شيء للفوز، ومن ثم ننتصر في البرتغال ونتأهل من ملعبنا".

وأكمل حديثه: "روما كفريق جماعي هم جيدون للغاية ونحن مستعدون ومركزون على ما يجب علينا القيام به لنكون قادرين على مفاجأتهم.. سنبذل قصارى جهدنا للتغلب على الصعوبات والحصول على نتيجة إيجابية".

مدرب بورتو: نحن أقوياء وأذكياء أمام روما

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أكد سيرجيو كونسيساو مدرب نادي بورتو البرتغالي على استعداد فريقه لخوض مواجهة روما الإيطالي يوم غدٍ في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، مشيراً إلى أنه يسعى ليكون خصم قوي أمام الذئاب.

وقال سيرجيو كونسيساو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "تركيزنا مُنصب على مباراة الغد على هذا الاختبار الرائع، حيث اعتدنا كنادي بورتو على التواجد دائماً، نحن مركزون على تقديم أداء إيجابي".

وتابع: "أنا أحاول إيجاد الحلول وعدم الدخول في المشاكل، الإصابات جزء من ذلك ويجب أن أجد الحلول، إنها 180 دقيقة علينا أن نكون ند قوي ويجب أن نكون أذكياء، يجب أن نكون أقوياء وثابتين كفريق واحد، علينا أن نكون في أعلى مستوياتنا، هدفنا هو التأهل إلى ربع النهائي".

وأكمل حديثه: "التجربة مهمة، لكنها في حد ذاتها لا قيمة لها، الشجاعة والحافز مطلوبان، نحن نعد الفريق يومياً ليكون جاهز، ليس فقط في دوري الأبطال بل في المسابقات المحلية أيضاً".

وأضاف: "ليس لديّ شعور مميز بمواجهة روما، على الرغم من أنني لعبت لنادي لاتسيو فلدي شعور خاص تجاه نادي بورتو في قلبي كل يوم، أشعر بالفخر بتمثيل نادي كبير مثل نادينا".