رياضة | نجم أياكس: نستطيع قلب الطاولة على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أياكس: نستطيع قلب الطاولة على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد دوسان تاديتش، نجم فريق أياكس امستردام الهولندي، أنه يمكن لفريقه أن يُصعّب المهمة على خصمه ريال مدريد الإسباني، خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.
وقال تاديتش في تصريحات صحفية: "إذا لعبنا كما فعلنا ضد هيرينفين، فينورد أو هيراكليس، فإنهم سيعاقبوننا، إذا هاجمنا ودافعنا كما فعلنا ضد بايرن أو بنفيكا يمكننا تعقيد المهمة".
وأضاف: "ريال مدريد هو الفريق المفضل في جميع المباريات، إلا إذا كانوا في مواجهة برشلونة، عندها تكون 50٪ للطرفين. في الأحداث العظيمة هم دائما هناك. لقد فازوا بالبطولة 4 مرات في آخر 5 سنوات. أليس هذا مدهش؟".
وبسؤوال تاديتش.. أترك الهجوم الصريح ضد مدريد؟ أجاب: "إنه احتمال. سوف ألعب حيث يحتاج المدرب".