رياضة | رامسي يوقع عقداً مع يوفنتوس لمدة 4 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رامسي يوقع عقداً مع يوفنتوس لمدة 4 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن آرون رامسي نجم آرسنال قد وقع عقداً مع يوفنتوس للانضمام لهم مجاناً في الصيف لمدة 4 سنوات وسيتقاضى اللاعب مبلغاً يتجاوز الـ400 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

وقالت الشبكة البريطانية أن رامسي البالغ من العمر 28 عاماً قد وافق على عقد مدته أربع سنوات لينضم إلى بطل إيطاليا في صفقة انتقال حر، مُنهياً فترة 11 عاماً مع آرسنال.

وأشارت الشبكة إلى أن عقد الويلزي الدولي في 30 يونيو ولن يتقاضى المدفعجية أي رسوم عند مغادرته.

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وانضم الويلزي إلى أرسنال من كارديف سيتي في عام 2008 مقابل مبلغ قدره 4.8 مليون جنيه إسترليني، فيما أجرى محادثات تمهيدية مع برشلونة، كما تلقى عرضًا من باريس سان جيرمان.

كما أبدت عدة أندية أوروبية مثل بايرن ميونيخ وإنترناسيونال وريال مدريد اهتمامها أيضا حيث شجع جاريث بيل نجم الملكي مواطنه على الانضمام إليه في إسبانيا.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن نادي آرسنال قدم عرضاً لرامسي في سبتمبر لكنه رفض ولم يكن النادي مستعدًا لتلبية مطالب راتبه كما أن مدرب الفريق أوناي إيمري لديه تحفظات حول دور رامسي في فريقه.

والجدير بالذكر فأن رامسي قد لعب 259 مباراة مع أرسنال وسجل 61 هدفاً.