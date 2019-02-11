رياضة | وليد أزارو يتمسك بالرحيل عن الأهلي بعد دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد أزارو يتمسك بالرحيل عن الأهلي بعد دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك المغربي وليد أزارو مهاجم فريق النادي الأهلي بالرحيل عن الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

واستقر المغربي أزارو على الرحيل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي بعد فشل احترافه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير بعد رفض إدارة النادي التفريط في خدماته بسبب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية ورغبة الإدارة في الفوز باللقب من جديد والتأهل لكأس العالم للأندية بعد تدعيمات الفريق في يناير الماضي.

وتلقى وليد أزارو عرضاً مغرياً من الدوري الصيني منذ شهور ووضع الأهلي شروطاً مالية تعجيزية من أجل منع التفريط في اللاعب في الفترة القادمة.

وأبلغ المغربي وليد أزارو مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ برغبته في الرحيل عن النادي الأحمر في نهاية الموسم الجاري بعد تلقي أكثر من عرض من الدوريات الأوروبية.