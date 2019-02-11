رياضة | كورتوا: ريال مدريد وُجد ليفوز.. وبهذه الطريقة سنعبر عقبة أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا: ريال مدريد وُجد ليفوز.. وبهذه الطريقة سنعبر عقبة أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كورتوا في تصريحات صحفية: "الأمر متشابه في كل مباراة ، انا ارى أشرطة فيديو عن روتين الفريق ، والأخطاء المُرتكبه ، والخطأ ، والكيفية التي يلعب بها المهاجمون ، وهذا لا يتغير سواءً كانت مباراة في دوري أبطال أوروبا أو الدوري أو الكأس".
وأضاف: "بما أنني شخص بلجيكي ، فأنا أشاهد التلفزيون الهولندي في بعض الأحيان ، وهم ينظرون بالفعل إلى ما فعلناه ، وكيف نلعب ، وما يمكن أن يقوم ضد أياكس ، إنه فريق صعب ولكنني آمل أن نتمكن من العبور للدور القادم".
وواصل: "يجب أن نكون دائماً مركزين ، عندما نهاجم ، من المهم جداً أن نكون يقظين لأن الفريق الاخر يجيد الارتداد ويجب علينا ، عليك أن تلعب قليلاً في المساحات الضيقة ونحاول تجنب الكرات الطويلة".
وتابع: "أحد الأمثلة اللعب في روما ، في المرة الاخيرة اظطررت للخروج من المرمى مرتين أو ثلاث مرات لقطع الكرة ، تلك هي الأشياء التي يجب أن تراقبها ولهذا السبب يجب أن نكون في حالة تركيز دائمة".
وأكمل: "في دوري الأبطال ، كما هو الحال عليك دائما تقديم افضل مستوى ، هناك العديد من المهاجمين الكبار في كل فريق ، يجب عليك دائما أن تكون منتبها، لا يوجد اسماء اقل من التي تملكها".
واستطرد: "في السنوات العشر الأخيرة ، طلبوا المزيد من الأشياء من الجيل الجديد من حراس المرمى ، كإجادة اللعب بأقدامهم ، وبناء اللعب من الخلف".
وكشف بقوله: "قبل 20 عاما لم يكن الأمر كذلك ، حيث كنت ألعب كطفل في نادي جينك، سألوني أنه منذ أن كنت صغيرا عن اللعب بقدمي اكثر، لقد كبرت مع ذلك. لعب الكرات الطويلة المُتقنة ومحاولة بناء اللعب".
واختتم بقوله: "حارس المرمى ، اليوم ، هو أكثر بكثير من مجرد لاعب يتصدى للكرات، فهو يلعب لبناء الهجمة ، يغطي المسافة بين المدافعين، وقد يكون أحياناً المدافع الاخير، الليبرو".