رياضة | كورتوا: ريال مدريد وُجد ليفوز.. وبهذه الطريقة سنعبر عقبة أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا: ريال مدريد وُجد ليفوز.. وبهذه الطريقة سنعبر عقبة أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، أنه يلعب لنادٍ وُجد ليفوز، وهنا على الجميع أن يساعد النادي على زيادة تاريخه، من خلال كسب المزيد من الألقاب، والقتال كل يوم.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية: "الأمر متشابه في كل مباراة ، انا ارى أشرطة فيديو عن روتين الفريق ، والأخطاء المُرتكبه ، والخطأ ، والكيفية التي يلعب بها المهاجمون ، وهذا لا يتغير سواءً كانت مباراة في دوري أبطال أوروبا أو الدوري أو الكأس".

وأضاف: "بما أنني شخص بلجيكي ، فأنا أشاهد التلفزيون الهولندي في بعض الأحيان ، وهم ينظرون بالفعل إلى ما فعلناه ، وكيف نلعب ، وما يمكن أن يقوم ضد أياكس ، إنه فريق صعب ولكنني آمل أن نتمكن من العبور للدور القادم".

وواصل: "يجب أن نكون دائماً مركزين ، عندما نهاجم ، من المهم جداً أن نكون يقظين لأن الفريق الاخر يجيد الارتداد ويجب علينا ، عليك أن تلعب قليلاً في المساحات الضيقة ونحاول تجنب الكرات الطويلة".

وتابع: "أحد الأمثلة اللعب في روما ، في المرة الاخيرة اظطررت للخروج من المرمى مرتين أو ثلاث مرات لقطع الكرة ، تلك هي الأشياء التي يجب أن تراقبها ولهذا السبب يجب أن نكون في حالة تركيز دائمة".

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وأكمل: "في دوري الأبطال ، كما هو الحال عليك دائما تقديم افضل مستوى ، هناك العديد من المهاجمين الكبار في كل فريق ، يجب عليك دائما أن تكون منتبها، لا يوجد اسماء اقل من التي تملكها".

واستطرد: "في السنوات العشر الأخيرة ، طلبوا المزيد من الأشياء من الجيل الجديد من حراس المرمى ، كإجادة اللعب بأقدامهم ، وبناء اللعب من الخلف".

وكشف بقوله: "قبل 20 عاما لم يكن الأمر كذلك ، حيث كنت ألعب كطفل في نادي جينك، سألوني أنه منذ أن كنت صغيرا عن اللعب بقدمي اكثر، لقد كبرت مع ذلك. لعب الكرات الطويلة المُتقنة ومحاولة بناء اللعب".

واختتم بقوله: "حارس المرمى ، اليوم ، هو أكثر بكثير من مجرد لاعب يتصدى للكرات، فهو يلعب لبناء الهجمة ، يغطي المسافة بين المدافعين، وقد يكون أحياناً المدافع الاخير، الليبرو".