رياضة | مدرب بورتو: نحن أقوياء وأذكياء أمام روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بورتو: نحن أقوياء وأذكياء أمام روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيرجيو كونسيساو مدرب نادي بورتو البرتغالي على استعداد فريقه لخوض مواجهة روما الإيطالي يوم غدٍ في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، مشيراً إلى أنه يسعى ليكون خصم قوي أمام الذئاب.

وقال سيرجيو كونسيساو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "تركيزنا مُنصب على مباراة الغد على هذا الاختبار الرائع، حيث اعتدنا كنادي بورتو على التواجد دائماً، نحن مركزون على تقديم أداء إيجابي".

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وتابع: "أنا أحاول إيجاد الحلول وعدم الدخول في المشاكل، الإصابات جزء من ذلك ويجب أن أجد الحلول، إنها 180 دقيقة علينا أن نكون ند قوي ويجب أن نكون أذكياء، يجب أن نكون أقوياء وثابتين كفريق واحد، علينا أن نكون في أعلى مستوياتنا، هدفنا هو التأهل إلى ربع النهائي".

وأكمل حديثه: "التجربة مهمة، لكنها في حد ذاتها لا قيمة لها، الشجاعة والحافز مطلوبان، نحن نعد الفريق يومياً ليكون جاهز، ليس فقط في دوري الأبطال بل في المسابقات المحلية أيضاً".

وأضاف: "ليس لديّ شعور مميز بمواجهة روما، على الرغم من أنني لعبت لنادي لاتسيو فلدي شعور خاص تجاه نادي بورتو في قلبي كل يوم، أشعر بالفخر بتمثيل نادي كبير مثل نادينا".