رياضة | مفاجأة.. إيميليانو سالا لم يمت بسبب غرق الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. إيميليانو سالا لم يمت بسبب غرق الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت نتائج تشريح جثة الأرجنتيني إيميليانو سالا مهاجم كارديف سيتي الإنجليزي الذي لقي مصرعه في حادث سقوط طائرة قبل أسابيع عقب رحيله عن فريق نانت الفرنسي.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن تقرير تشريح جثة سالا أفاد أن الوفاة وقعت بسبب تعرض اللاعب للإصابة بجروح في الصدر والرأس، وليس بسبب غرق الطائرة.

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واختفت الطائرة التي كانت تقل إيمليانو سالا بعد توقيعه للانضمام إلى كارديف سيتي من على شاشات الرادار، أثناء عبورها القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي.

وانتشلت جثة إيميليانو سالا من بين حطام الطائرة في الأسبوع الماضي بينما لم يعثر بعد على جثة قائد الطائرة، ديفيد إيبستون.