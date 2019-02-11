رياضة | مانشستر يونايتد يحسم مصير سولسكاير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحسم مصير سولسكاير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين، إلى أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تتجه لتعيين المدرب النرويجي جونار سولسكاير مدرباً دائماً للفريق الأول بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة مع الشياطين.

وقالت صحيفة "الصن" الإنجليزية أن النرويجي تقابل مع أفرام جلازر أحد مُلاك مانشستر يونايتد بعد الفوز على فولهام في البريميرليج لإخباره بقرار مجلس إدارة النادي الجديد.

وأكدت الصحيفة الانجليزية، أن الإعلان عن تعيين سولسكاير بشكل دائم كمدرب لمانشستر يونايتد سيتأجل الإعلان عنه حتى الصيف المقبل.

وحقق سولسكاير نتائج جيدة مع الشياطين الحمر خلال شهر ونصف حيثُ فاز في 10 مباريات من أصل 11، وكان قد تولى المسؤولية عقب رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو.