رياضة | كورتوا: الضغط في ريال مدريد لا يمكن وصفه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا: الضغط في ريال مدريد لا يمكن وصفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "إذا كان احد أحلامك هو الفوز بدوري ابطال اوروبا ، يمكنك الفوز بها هُنا، ريال مدريد ودوري الابطال تبدو علاقة وثيقة ولهذا أعتقد أنه أفضل نادٍ في العالم".
وواصل: "لقد تعاقد أياكس مع لاعبين جيدين مثل تاديش و بليند ، ولديهم وجوه شابة مثل دي ليخت ، دي يونغ ، الذي وقع للبرسا ، أو زياش".
وتابع: "أعتقد أن أياكس لديه فريق جيد ، مزيج من الخبرة والمواهب الشابة ، وهم يلعبون كرة قدم جيدة ، سيكون لقاء مفتوح لأنهم يحبون لعب كرة القدم ولن يقفوا في منطقتهم، ستكون مباراتين على مستوى عالي".
وأكمل: "آمل ان نفوز ضد اياكس، علينا ان نبقى متيقظين، ندافع بشكل جيد ونحاول إلحاق اكبر ضرر بهم".
واستطرد: "حارس المرمى هو دائما الأخير لانقاذ مرمى الفريق ، وهناك دائما الكثير من الضغط لأنه لا يوجد هامش للخطأ في المرمى ، وغالبا ، إذا ارتكب حارس المرمى خطأ ، فإنه ينتهي دائما بهدف".
وأوضح: "هناك دائما ضغط وهنا في ريال مدريد الضغط اكبر ، أنت تعرف أنك في أفضل ناد في العالم ، الأكبر ، وهناك الكثير من الناس التي تنظر الى ريال مدريد فقط".
وأكمل: "أنت تعرف أن هناك العديد من العيون التي تشاهد المباراة ولكن هذا لا يغير من بالنسبة لي سواءً كنت حارس مرمى ريال مدريد أو تشيلسي أو أي فريق آخر".