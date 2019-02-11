رياضة | كورتوا: الضغط في ريال مدريد لا يمكن وصفه

أشار الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، لاعب ريال مدريد الإسباني، إلى أن هذه هي سنته الأولى في ريال مدريد ولا أستطيع أن يقول ما الذي سيجعلها سنة ناجحة للغاية في دوري الأبطال.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية: "من ناحية ، هناك نوعية فريدة من اللاعبين ، ومن ناحية أخرى ، إنه فريق عظيم تستطيع معه التركيز على تحقيق الأهداف المرجوّة".

وأضاف: "إذا كان احد أحلامك هو الفوز بدوري ابطال اوروبا ، يمكنك الفوز بها هُنا، ريال مدريد ودوري الابطال تبدو علاقة وثيقة ولهذا أعتقد أنه أفضل نادٍ في العالم".

وواصل: "لقد تعاقد أياكس مع لاعبين جيدين مثل تاديش و بليند ، ولديهم وجوه شابة مثل دي ليخت ، دي يونغ ، الذي وقع للبرسا ، أو زياش".

وتابع: "أعتقد أن أياكس لديه فريق جيد ، مزيج من الخبرة والمواهب الشابة ، وهم يلعبون كرة قدم جيدة ، سيكون لقاء مفتوح لأنهم يحبون لعب كرة القدم ولن يقفوا في منطقتهم، ستكون مباراتين على مستوى عالي".

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وأكمل: "آمل ان نفوز ضد اياكس، علينا ان نبقى متيقظين، ندافع بشكل جيد ونحاول إلحاق اكبر ضرر بهم".

واستطرد: "حارس المرمى هو دائما الأخير لانقاذ مرمى الفريق ، وهناك دائما الكثير من الضغط لأنه لا يوجد هامش للخطأ في المرمى ، وغالبا ، إذا ارتكب حارس المرمى خطأ ، فإنه ينتهي دائما بهدف".

وأوضح: "هناك دائما ضغط وهنا في ريال مدريد الضغط اكبر ، أنت تعرف أنك في أفضل ناد في العالم ، الأكبر ، وهناك الكثير من الناس التي تنظر الى ريال مدريد فقط".

وأكمل: "أنت تعرف أن هناك العديد من العيون التي تشاهد المباراة ولكن هذا لا يغير من بالنسبة لي سواءً كنت حارس مرمى ريال مدريد أو تشيلسي أو أي فريق آخر".