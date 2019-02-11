رياضة | ألفيس: تعلمنا الدرس قبل مواجهة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألفيس: تعلمنا الدرس قبل مواجهة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف البرازيلي داني ألفيس نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بصعوبة المواجهة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم غدٍ ضمن منافسات مباريات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال ألفيس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "ركزنا أولًا على مواجهة بوردو والآن نصُب اهتمامنا على مواجهة مانشستر يونايتد فهذه المباراة تتطلب أمورًا مختلفة تمامًا، علينا التركيز منذ بداية المواجهة وحتى نهايتها".

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وأكمل: "بدأنا مرحلة المجموعات بنتيجة سلبية في الآنفيلد ثم رفعنا مستوانا في المسابقة لكن عندما احتجنا إلى الفوز في مباراة الإياب ضد ليفربول حققناه".

وأضاف: "تأهلنا إلى دور الـ16 كمتصدرين للمجموعة، كما أننا سنلعب مواجهة الإياب في حديقة الأمراء وهذا يُعَد ميزة لنا، علينا التركيز على مواجهة الذهاب في مانشستر، لا يمكننا تحمّل المزيد من الأخطاء في هذه المسابقة".