رياضة | دي روسي: لن أعتزل وروما يعلم أهميتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي روسي: لن أعتزل وروما يعلم أهميتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد دانييلي دي روسي قائد فريق روما الإيطالي أنه سوف يستمر في الملاعب طالما يشعر بحالة بدنية جيدة كما أنه مهم بالنسبة للذئاب في الوقت الحالي.

ويلتقي فريق روما مع بورتو البرتغالي غدًا ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال دي روسي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "سأكون سعيد جداً لو أن التوتر بين كولاروف والجمهور انتهى، سأقول للجماهير أنه بمثابة أخ لي، لم ألتقي محترف مثله طوال حياتي".

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وتابع دي روسي: "الخبرة هي إضافة كبير ولكن بورتو معتاد على اللعب في مباريات مماثلة، لا نفكر فيما حدث في الماضي، علينا التحضر جيداً لمباراة الغد".

وأضاف: "لطالما قلت أنني سأواصل اللعب لو أنني أشعر بشكل جيد بدنياً، اللاعبون والمدرب يتحدثون عن أهميتي ولكن هم لا يدرون مدى أهميتهم لي في أخر السنوات.. أود أن أشكرهم على ذلك".

واستطرد: "لدى دي فرانشيسكو طريقته ويعرف ما يريده من الفريق ومن الواضح أننا لم ننفذ ذلك بشكل جيد على الدوام - ولم يكن سعيداً بذلك - لكنه لم يتخلى أبداً عن مبادئه وهذا ليس سهلاً على الإطلاق في نادي مثل روما".