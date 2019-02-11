رياضة | ريال مدريد يُقرر بيع نجم الفريق.. ويوفنتوس والسيتي الأقرب لضمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يُقرر بيع نجم الفريق.. ويوفنتوس والسيتي الأقرب لضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية إن مسئولي ريال مدريد تقبلوا فكرة الاستغناء عن خدمات نجم الفريق إيسكو ألاركون وذلك في حالة استمرار المدير الفني سانتياجو سولاري في الفريق الموسم المقبل.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن العلاقة بين سولاري وإيسكو وصلت إلى طريق مسدود وباتت في أدنى مستوياتها وسط اهتمام كلا من يوفنتوس ومانشستر سيتي بالتوقيع مع اللاعب.

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وكان إيسكو قد كتب تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أثار بها الجدل، قال فيها : "عندما لا تتمتع بالفرصة نفسها مثل زملاؤك فإن الأمور تكون مختلفة" في إشارة إلى علاقته بسولاري.

وكان إيسكو النجم الأول للفريق في بداية الموسم الجاري بعد رحيل كريستيانو رونالدو ولكنه لم يدخل التشكيلة الأساسية للفريق منذ نحو ثلاثة أشهر بينما يشارك لبضع دقائق في المباريات الأخيرة.

يذكر أن عقد إيسكو يمتد مع ريال مدريد حتى عام 2022 بشرط جزائي خيالي يبلغ 700 مليون يورو.