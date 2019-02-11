رياضة | فوز البترول وشبان أسيوط والأسمنت وملوي والبداري في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز البترول وشبان أسيوط والأسمنت وملوي والبداري في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الجولة 24 من مسابقة دوري الدرجة الثالثة للمجموعة الثالثة تعادل بني مزار مع أبوتيج سلبيَا على ملعب مطاي، كما نجح شبان أسيوط في تحقيق فوز مهم علي مركز شباب سمالوط بهدفين نظيفين في المباراة التي شهدها ملعب الشبان.

وتمكن فريق بترول أسيوط من تحقيق انتصار خارج ملعبه علي القوصية بثلاثية نظيفة في المباراة التي جاءت على ملعب القوصية.

وفاز أسمنت أسيوط علي فريق منفلوط بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب الأسمنت.

وفي لقاء آخر فاز فريق ملوي داخل أرضه على مركز شباب القيس بهدفين نظيفين في المباراة التي كانت علي ملعب ملوي.

واستطاع فريق البداري أن يحقق الانتصار على ناصر الفكرية بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب البداري.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة علي النحو التالي:

1- بترول أسيوط 54 نقطة

2- أسمنت أسيوط. 40 نقطة

3- ناصر الفكرية 35 نقطة

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4- بني مزار 33 نقطة

5- القوصية 32 نقطة

6- البداري 31 نقطة

7- مركز شباب الخارجة 31 نقطة

8- ملوي 30 نقطة

9- مركز شباب سمالوط 29 نقطة

10- أبوتيج 27 نقطة

11- مركز شباب القيس 27 نقطة

12- منفلوط 26 نقطة

13- شبان أسيوط 11 نقطة