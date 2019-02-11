رياضة | القناة يستأنف تدريباته استعدادا للزرقا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يستأنف تدريباته استعدادا للزرقا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة استعداداته للقاء الزرقا في الجولة السابعة عشر من القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة والتي تقام الخميس المقبل علي ملعب القناة القديم بالإسماعيلية.

بدأ التدريب بمحاضرة للاعبين وسط الملعب حثهم فيها ابو طالب العيسوي علي ضرورة نسيان لقاء النصر الماضي والهزيمة والتركيز الشديد علي المباريات القادمة لانها كلها تعتبر لقاءات صعود.

Advertisements

ثم بدأ التدريب ببعض المحطات البدنية كالمعتاد ثم مربعات بالكرة تبعها تقسيمات علي منتصف الملعب ثم تدريبات علي خطط فنية داخل الملعب.

يذكر ان القناة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة برصيد 30 نقطة بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الأول سيراميكا.

وتعرض المباراة الماضية للهزيمة من النصر القاهري على ملعب النصر بهدف نظيف