رياضة | روما يعلن جاهزية مانولاس وأولسن لبورتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يعلن جاهزية مانولاس وأولسن لبورتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب نادي روما الإيالطي عن استعداداته للمواجهة المرتقبة ضد بورتو يوم غد الثلاثاء وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال فرانشيسكو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "هذه المباراة فرصة كبيرة لتقديم مستوى كبير واسترجاع بعض من الحماس، هناك فريقان إيطاليان فقط متبقيان في دوري الأبطال ونحن سعداء أننا أحدهما".

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وأضاف: "مانولاس تدرب مع المجموعة وسيكون متاح غداً وأولسن مازالت مشاركته في محل شك. شييك يغيب عن اللقاء بمشكلة عضلية".

وتابع: "سيرجيو كونسيسياو يقدم مستويات رائعة مع بورتو بهوية واضحة وأكثر فعالية الآن، وبغض النظر عن الإصابات، فهم فريق متماسك ومنظم، ستكون مباراة كبيرة على المستوى البدني".

وأكمل: "يجب أن نكون أقوياء يوم غد، من الضروري ألا نستقبل أي هدف، على الرغم من أننا لا يمكن أن نسمح لتلك الرغبة في التنازل عن هويتنا والطريقة التي نريد أن نلعب بها".