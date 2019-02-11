انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تستضيف السوبر التونسي في هذا الزمان والمكان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 فبراير 2019 08:26 مساءً - أزاحت اللجنة المنظمة لكأس السوبر التونسي الستار عن موعد ومكان إقامة المباراة المرتقبة، التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، بين ناديي الترجي الرياضي وجاره اللدود الأفريقي.

وتقررت إقامة مباراة السوبر التونسي، التي تعود للظهور من جديد بعد غياب دام 18 عاماً، في الـ24 من فبراير الجاري، على ملعب "ثاني بن جاسم" بنادي الغرافة.

وتقررت إقامة مباريات كأس السوبر التونسي في الدولة الخليجية، التي تسير بُخطا ثابتة نحو استضافة مونديال 2022، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وانطلقت كأس السوبر التونسي عام 1960 تحت اسم "كأس الكؤوس"، حيث كانت تنظم في إطار الاحتفالات بعيد ميلاد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.

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وتوقفت البطولة مدة ثم عادت عام 1993 ولم تنظم بعدها إلا في ثلاث مناسبات، أعوام 1993 و1995 و2001.

وتوج الترجي الرياضي بلقب النسخة الأخيرة عام 2001 بفوزه على فريق "حمام الأنف" بنتيجة (3-1)، علماً أنه يتقاسم لقب الأكثر تتويجاً بالسوبر المحلي مع الأفريقي برصيد 3 ألقاب لكل منهما.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر إقامة مواجهة كأس السوبر بالعاصمة القطرية الدوحة لأول مرة خارج القارة السمراء، وذلك منذ انطلاقها عام 1993.

وأوضح "الكاف" عبر موقعه الرسمي، أن مباراة كأس السوبر بين الترجي والرجاء ستقام في الـ29 من مارس المقبل، بالدوحة.