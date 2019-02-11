انت الان تتابع تفاصيل خبر هل يجاور "صلاح" رونالدو في هجوم يوفنتوس؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 فبراير 2019 08:26 مساءً - يضع نادي يوفنتوس الإيطالي النجم المصري لنادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على رأس اهتماماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة قد تقلب الميركاتو رأساً على عقب.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الاثنين، أن بطل الدوري الإيطالي يراقب الدولي المصري، حيث لا يُمانع الأول دفع 175 مليون جنيه إسترليني؛ أي ما يُعادل نحو 200 مليون يورو، من أجل جلب "صلاح" إلى ملعب "أليانز استاديوم".

وأضافت أن النادي الإيطالي العريق يضع "أبو مكة" (نسبة لابنته الوحيدة) كبديل محتمل للنجم الأرجنتيني باولو ديبالا، المرشح للرحيل عن صفوف "البيانكونيري"، الصيف المقبل، في ظل التقارير التي تربط الأخير بفريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد.

وأشارت إلى أن إدارة يوفنتوس تضع الجناح الإسباني الشاب ماركو أسينسيو وزميله في ريال مدريد إيسكو على قائمة الخيارات البديلة، إضافة إلى أكثر من لاعب إيطالي شاب يتألق في الكالتشيو حالياً.

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وخاض النجم المصري تجربة احترافية ناجحة في الدوري الإيطالي، بعدما وصل إلى فيورنتينا مُعاراً من تشيلسي الإنجليزي، حيث تألق ضمن صفوف "الفيولا"، قبل أن يشتريه روما ليبزغ نجمه بشكل لافت ما دفع ليفربول إلى إعادته مجدداً إلى ملاعب الدوري الإنجليزي، صيف عام 2017.

وفي حال تمت الصفقة، فإن قيمة انتقال "صلاح" ستفوق بكثير ما دفعته إدارة يوفنتوس لريال مدريد مقابل انتداب رونالدو، في الصفقة التي أبرمت صيف العام الفائت، وتجاوزت قيمتها 100 مليون يورو.

وفي هذه الحالة سيكون صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم، بعد البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي عزز صفوف باريس سان جيرمان صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو دخلت خزائن برشلونة الإسباني.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح تُوّج هدافاً للدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم برصيد 32 هدفاً، كما أحرز هذا الموسم 17 هدفاً، وضعته في صدارة هدّافي "البريميرليغ" بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.