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رامسي ينضم ليوفنتوس ويصبح أغلى لاعب في تاريخ بريطانيا

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الخليج 365- أكدت بعض التقارير الصحفية توقيع الويلزي أرون رامسي لاعب آرسنال الإنجليزي على عقود إنضمامه ليوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة "بي بي سي"، أن نجم الجانرز وافق على الإنضمام للسيدة العجوز لمدة 4 سنوات، بعد فترة كبيرة من المحادثات بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

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وأكدت الصحيفة، أن رامسي أصبح أكثر لاعب بريطاني يتقاضى أجراً في التاريخ، مقابل 400 ألف جنيه أسترليني في الأسبوع.

وسينضم رامسي ليوفنتوس الصيف القادم بعد قضائه 11 عام في صفوف الجانرز، قادما من كارديف سيتي عام 2008 مقابل 4.8 مليون استرليني.

ولعب رامسي 259 مباراة مع آرسنال، نجح خلالها في تسجيل 61 هدفا.

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