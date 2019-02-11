شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق دور الـ16.. سجل الفائزين بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الجديد والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعود غدا الثلاثاء منافسات البطولة الأعرق في أوروبا "دوري أبطال أوروبا" بانطلاق دور ثمن النهائي، الذي يشهد العديد من المواجهات النارية بين أفضل أندية القارة العجوز للتتويج بذات الأذنين.

ومنذ تسمية البطولة باسم دوري أبطال أوروبا عام 1993، توج 17 فريق مختلف بالتشامبيونزليج من 7 بلدان مختلفة، وشهدت هذه الفترة العديد من النهائيات الدراماتيكية في تاريخ البطولة مثل نهائي 2005 في مدينة أسطنبول الذي جمع بين ليفربول وميلان وانتهى بتتويج الريدز بركلات الترجيح عقب ريمونتادا تاريخية أمام الفريق الإيطالي.

ويستعرض "السعودية نيوز" سجل أبطال التشامبيونزليج منذ عام 1993.

مارسيليا الفرنسي 93

توج مارسيليا بقلب دوري الأبطال عام 93 على حساب ميلان الإيطالي في أكبر فضائح كرة القدم الأوروبية، بعد دفع مالك نادي مارسيليا بيرنارد تابييه رشوة للاعبي فريق فالنسيين منافس مارسيليا في الدوري الفرنسي حتى لا يأخذوا المباراة على محمل الجد خاصة وأن الفريق الفرنسي يستعد لنهائي دوري الأبطال أمام ميلان.

علم الاتحاد الأوروبي بهذه الواقعة وقرر عدم مشاركة مارسيليا في الدوري الأوروبي، وتم تجريده من لقب الدوري الفرنسي بالأضافة لهبوطة إلى دوري الدرجة الثانية، لكن ظل اسمه من المتوجين بلقب دوري الأبطال.

ميلان 94

نجح ميلان في الفوز بلقب دوري الأبطال عام 94 بعد هزيمة فريق الأحلام في برشلونة الأسباني بقيادة يوهان كرويف، وتوج الروسونيري باللقب بعد الفوز 4 - 0.

أياكس 95

نجح أياكس الهولندي بقيادة فان خال في الفوز بالتشامبينونزليج عام 95 بعد الانتصار على ميلان حامل اللقب، بهدف دون رد، ومنذ هذه المباراة لم يتوج فريق هولندي بالبطولة.

يوفنتوس 96

توج السيدة العجوز بلقب دوري الأبطال على حساب أياكس بطل النسخة السابقة حينها، بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بهدف لكل فريق.

وكان هذا اللقب هو الأول لليوفي بالمسمى الجديد، حيث فاز يوفنتوس بدوري الأبطال عام 85 على حساب ليفربول الإنجليزي في كارثة ستاد هيسيل الشهيرة.

بوروسيا دورتموند 97

أصبح دورتموند أول فريق ألماني يفوز بدوري الأبطال منذ توحيد ألمانيا عام 1990، حيث تغلب أسود الفيستيفال على يوفنتوس الإيطالي 3 - 1 في المباراة النهائية، ليظل هذا اللقب هو الوحيد لدورتموند في دوري الأبطال.

ريال مدريد 98

فاز ريال مدريد الأسباني بلقبه الأول بعد غياب 32 عاما، بعد التغلب على يوفنتوس الإيطالي بهدف نظيف في أكثر النهائيات إثارة للجدل، حيث بدا أن مياتوفيتش لاعب الملكي كان متسللاً عندما أحرز هدف المباراة.

مانشستر يونايتد 99

توج مانشستر يونايتد بلقب دوري الأبطال في واحدة من أشهر نسخ البطولة الأوروبية، حيث حول اليونايتد تأخره في النتيجة إلى فوز 2 - 1 على بايرن ميونخ الألماني، ليصبح الشياطين الحمر أول نادي إنجليزي يفوز بالبطولة منذ عام 1984.

ريال مدريد 2000

حصد ريال مدريد لقب بطولة عام 2000 بعد الفوز على مواطنه فالنسيا بثلاثية نظيفة في مباراة من جانب واحد، والتي كانت أول مباراة نهائية تشهد وجود فريقين من بلد واحد، حيث شهدت هذه النسخة تألق وسيطرة كبيرة من أندية الليجا.

بايرن ميونخ 2001

فاز بايرن ميونيخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أن تم تغيير اسم البطولة عام 2001، حيث تغلبت على فالنسيا بركلات ترجيحية مثيرة بعد تعادله 1-1 في المباراة النهائية.

ريال مدريد 2002

حقق الفريق الملكي لقبه التاسع في دوري الأبطال عام 2002، بفضل الهدف الاسطوري للفرنسي زين الدين زيدان الذي أنهى المباراة 2 - 1 على حساب بايرليفركوزن اللألماني.

ميلان 2003

نجح ميلان في الفوز بدوري الأبطال بعد غياب 9 أعوام في نهائي إيطالي، بعد الفوز على يوفنتوس بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وكان الفضل في فوز الروسونيري بهذه المباراة للبرازيلي ديدا حارس الفريق الذي تصدى لـ3 ركلات ترجيحية.

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بورتو 2004

أكثر المباريات إثارة للدهشة في تاريخ دوري أبطال أوروبا جرت في موسم 2003/2004 ، حيث فاز بورتو البرتغالي بقيادة جوزيه مورينيو على موناكو الفرنسي 3-0 في المباراة النهائية ، وتوج بالكأس للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه في 1986/87. لم يكن من المتوقع أن يصل بورتو أو موناكو إلى النهائي ، حيث كان كلا الناديين منخفضين نسبياً في قوة النجوم مقارنة ببعض الفرق الأخرى.

ليفربول 2005

أعظم نهائي في العصر الحديث لبطولة دوري الأبطال، استطاع ليفربول العودة في نتيجة المباراة بعد تقدم الميلان 3 - 0 في الشوط الأول، وعاد الريدز للتعادل في النتيجة خلال الشوط الثاني لتلجأ المباراة لركلات الترجيح التي حسمت فوز الفريق الإنجليزي بالتشامبيونزليج للمرة الأولى منذ عام 84.

برشلونة 2006

توج برشلونة الأسباني بأول لقب دوري أبطال بمسماه الجديد عام 2006، بعدما تغلب على آرسنال في المباراة النهائية مستغلا طرد حارسه ليمان، ليصبح هذا الفوز هو الأول للأندية الأسبانية منذ تتويج ريال مدريد عام 2002.

ميلان 2007

نجح ميلان هذه المرة في الفوز بالبطولة والثأر من ليفربول 2 - 1، ليتوج بالبطولة الخامسة في تاريخه.

مانشستر يونايتد 2008

توج فريق مانشستر يونايتد بقيادة السير أليكس فيرجسون بلقب دوري الأبطال عام 2008، بعد هزيمة تشيلسي بركلات الترجيح، ليحصد لقب البطولة بعد غياب منذ عام 99.

برشلونة 2009

فاز فريق برشلونة باللقب الثالث له بدوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على حامل اللقب مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في أول ظهور للمدرب العبقري بيب جوارديولا.

انتر ميلان 2010

عاد لقب دوري الأبطال مرة أخرى إلى إيطاليا بعدما نجح ميلان في الفوز باللقب لأول مرة منذ عام 1965، عقب انتصاره على بايرن ميونخ 2 - 0 في المباراة النهائية بقيادة البرتغالي مورينيو الذي أصبح أول مدرب يفوز بدوري الأبطال مع ناديين مختلفين بورتو والانتر.

برشلونة 2011

نجح برشلونة بقيادة الثنائي ليونيل ميسي وبيب جوارديولا في التتويج بلقب البطولة الثاني في 3 مواسم فقط، بعدما تغلب الفريق الكتالوني على مانشستر يونايتد مرة أخرى في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.

تشيلسي 2012

توج تشيلسي بلقب دوري الأبطال عام 2012 بعد الفوز على بايرن ميونخ بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة 1 - 1.

بايرن ميونخ 2013

عاد بايرن ميونخ للانتقام عام 2013 بعد خسارته لقب البطولة في العام السابق، حيث توج الفريق البافاري بالتشامبيونزليج على حساب بوروسيا دورتموند 2 - 1 حاصدا أول لقب له منذ عام 2001.

ريال مدريد 2014

بعد فترة من الغياب عاد ريال مدريد للتتويج ببطولته المفضلة عقب فوزه الصعب على أتلتيكو مدريد 4 - 1 في نهائي البطولة، حيث انتظر الفريق الملكي حتى الدقيقة 94 التي شهدت هدف التعادل القاتل برأسية سيرجيو راموس بعد أن كان متأخرا في النتيجة 1 - 0 قبل انتهاء المباراة ببضعة ثواني.

برشلونة 2015

توج برشلونة باللقب الخامس له في بطولة دوري الأبطال عقب الفوز على يوفنتوس الإيطالي 3 - 1 في المباراة النهائية.

ريال مدريد 2016، 2017 و2018

نجح الفريق الملكي في حصد اللقب الحادي عشر بتاريخه عقب الفوز على أتلتيكو مدريد مرة أخرى في المباراة النهائية بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي عام 2017 حافظ ريال مدريد على لقبه بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعدما تغلب على يوفنتوس 4 - 1 في المباراة النهائية.

وعاد ريال مدريد لمواصلة كتابة التاريخ بعدما حقق اللقب الثالث عشر في تاريخه والثالث على التوالي عقب فوزه على ليفربول الإنجليزي 3 - 1 في المباراة النهائية، مستغلا إصابة نجم الريدز المصري محمد صلاح واخطاء حارس ليفربول الألماني لوريس كاريوس.