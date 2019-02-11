شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق واضح لريال مدريد أمام أياكس في أخر 6 مواجهات والان مع التفاصيل
وأبرز موقع ريال مدريد الرسمي نتائج الفريق الملكي في أخر 6 مواجهات أمام بطل هولندا، والتي انتهت جميعها بفوز الفريق الملكي.
وذكر موقع الفريق الملكي، سيلعب ريال مدريد وأياكس في واحدة من ثماني مباريات من دور الــ16 في دوري أبطال أوروبا، حيث كانت المباريات السابقة بين الفريقين لصالح بطل أوروبا، بعدما حقق ستة انتصارات ضد الفريق الهولندي.
وتابع، لقد جاءت جميع الانتصارات في ثلاث مراحل متتالية، آخرها حدث في موسم 2012/13، حيث فاز ريال مدريد 4-1 في البيرنابيو و4-1 في أمستردام.
وأضاف، سجل كريم بنزيما في ثلاث من تلك المباريات الست خلال هذه الانتصارات، افتتح التسجيل في مباراة الفوز 4-0 في أمستردام خلال مرحلة المجموعات من موسم 2010/2011، وأحرز هدف آخر في برنابيو (3-0).
وأتم، سجل بنزيما مرة أخرى في هولندا خلال الفوز 4-1 في موسم 2012/13، وجاء هذا الهدف الأخير بمهارة رائعة من الفرنسي.
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