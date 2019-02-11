«اللى على راْسه بطحة».. خناقة بين مدحت العدل وجدو

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١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
نشبت مشادة نارية بين محمد ناجي جدو، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق والحالي بنادي الجونة، والمنتج مدحت العدل المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، تفاصيل المشادة بدأت حين كتب جدو صاحب الـ34 عامًا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "علّمهم يا تاريخ أن الكذب لا يدوم، وأن الولاء لا يُباع ويشترى؛ وأن الوفاء شيمةٌ لن يستوعبها عابد الدولار"، ليرد مدحت العدل: "يا حاج دا أنت بعت إتحاد إسكندرية ووقعت للزمالك ولما شفت فلوس الأهلي أكتر حولت ع الأهلي.. وبتقول ولاء.. لقد أمتهنتم كل معاني الكلمات الفساد أصبح شطارة والسرقة والفهلوة قاموس".
ثم رد محمد ناجي جدو على محدت العدل: "ياحاج مدحت، أولا فلوس الزمالك كانت أكتر من الأهلى، ثانيًا أنا مبعتش الاتحاد خالص الاتحاد خد 7 مليون واثنين لاعيبه من الأهلى وإنتو كنتو عايزينى أبيعه واسأل حج محمد مصيلحى!، ثالثا أنا مش قصدى أصلا أى حاجة بالتويتة دي مش عارف سخنت ليه، ولا اللى على راْسه بطحة". ياحاج
ثم رد محمد ناجي جدو على محدت العدل: "ياحاج مدحت، أولا فلوس الزمالك كانت أكتر من الأهلى، ثانيًا أنا مبعتش الاتحاد خالص الاتحاد خد 7 مليون واثنين لاعيبه من الأهلى وإنتو كنتو عايزينى أبيعه واسأل حج محمد مصيلحى!، ثالثا أنا مش قصدى أصلا أى حاجة بالتويتة دي مش عارف سخنت ليه، ولا اللى على راْسه بطحة".
— Mohamed Geddo (@Geddo)
ياحاج مدحت— Mohamed Geddo (@Geddo) February 11, 2019
اولا فلوس الزمالك كانت اكتر من الاهلى
ثانيا انا مبعتش الاتحاد خالص الاتحاد خد ٧ مليون و اتنين لاعبيه من الاهلى و انتو كنتو عايزينى أبيعه واسأل حج محمد مصيلحى!
ثالثا انا مش قصدى اصلا اى حاجة بالتويتة دي مش عارف سخنت ليه ولا اللى على راْسه بطحة !!!
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