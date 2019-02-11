انت الان تتابع «اللى على راْسه بطحة».. خناقة بين مدحت العدل وجدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

نشبت مشادة نارية بين محمد ناجي جدو، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق والحالي بنادي الجونة، والمنتج مدحت العدل المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، تفاصيل المشادة بدأت حين كتب جدو صاحب الـ34 عامًا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "علّمهم يا تاريخ أن الكذب لا يدوم، وأن الولاء لا يُباع ويشترى؛ وأن الوفاء شيمةٌ لن يستوعبها عابد الدولار"، ليرد مدحت العدل: "يا حاج دا أنت بعت إتحاد إسكندرية ووقعت للزمالك ولما شفت فلوس الأهلي أكتر حولت ع الأهلي.. وبتقول ولاء.. لقد أمتهنتم كل معاني الكلمات الفساد أصبح شطارة والسرقة والفهلوة قاموس".

ثم رد محمد ناجي جدو على محدت العدل: "ياحاج مدحت، أولا فلوس الزمالك كانت أكتر من الأهلى، ثانيًا أنا مبعتش الاتحاد خالص الاتحاد خد 7 مليون واثنين لاعيبه من الأهلى وإنتو كنتو عايزينى أبيعه واسأل حج محمد مصيلحى!، ثالثا أنا مش قصدى أصلا أى حاجة بالتويتة دي مش عارف سخنت ليه، ولا اللى على راْسه بطحة". ياحاج

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