انت الان تتابع فرج عامر: وزير الرياضة أبلغني بصعوبة استكمال الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م
كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن الحديث الذى دار بينه وبين أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن احتمالية إلغاء مسابقة الدورى الممتاز الموسم الحالى 2018-2019، بسبب تأجيل المباريات فى المسابقة، والعديد من الأحدث الحالية على الساحة الرياضية وقال عامر فى تصريحات إذاعية عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": " أبلغني وزير الرياضة اليوم أن مسابقة الدوري هناك صعوبة فى استكمالها ومن المحتمل أن تلغى، بسبب الكثير من الأحداث التى تمر بها الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: "بكل واقعية الأمور ستزداد صعوبة في الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري، ولن يكون هناك متسعا من الوقت لإقامة 3 أو 4 جولات خاصة بعد تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز من قبل لجنة المسابقات باتحاد الكرة". وتابع: "امتداد المسابقة سيؤدي إلى أزمة في اختيار الفرق التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس
وأضاف: "بكل واقعية الأمور ستزداد صعوبة في الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري، ولن يكون هناك متسعا من الوقت لإقامة 3 أو 4 جولات خاصة بعد تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز من قبل لجنة المسابقات باتحاد الكرة".
وتابع: "امتداد المسابقة سيؤدي إلى أزمة في اختيار الفرق التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في الموسم الجديد".
واختتم تصريحاته قائلا: "استكمال الدورى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية يترتب عليه أزمات أيضا مع بدء فترة الانتقالات الصيفية، وفي النهاية سيتم التضحية بالدوري هذا الموسم".
الجدير بالذكر أن مصر فازت بشرف تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019، في الوقت الذي يتبقى فيه 13 جولة من عمر الدوري الممتاز إلى جانب مواجهات مؤجلة لعدد من الأندية.
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