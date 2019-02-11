انت الان تتابع فرج عامر: وزير الرياضة أبلغني بصعوبة استكمال الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن الحديث الذى دار بينه وبين أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن احتمالية إلغاء مسابقة الدورى الممتاز الموسم الحالى 2018-2019، بسبب تأجيل المباريات فى المسابقة، والعديد من الأحدث الحالية على الساحة الرياضية وقال عامر فى تصريحات إذاعية عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": " أبلغني وزير الرياضة اليوم أن مسابقة الدوري هناك صعوبة فى استكمالها ومن المحتمل أن تلغى، بسبب الكثير من الأحداث التى تمر بها الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "بكل واقعية الأمور ستزداد صعوبة في الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري، ولن يكون هناك متسعا من الوقت لإقامة 3 أو 4 جولات خاصة بعد تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز من قبل لجنة المسابقات باتحاد الكرة". وتابع: "امتداد المسابقة سيؤدي إلى أزمة في اختيار الفرق التي ستشارك في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس

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