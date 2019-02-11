الان تتابع نقل مباريات فريق الحزم في دوري الأمير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، نقل مباريات فريق الحزم الحزم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعبه بالرس باستثناء المباريات الجماهيرية ستقام في ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة.

وذكر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر أن لجنة المسابقات قررت نقل مباريات الفريق الأول بنادي الحزم بناء على خطاب مدير عام التشغيل والفعاليات بالهيئة العامة للرياضة الذي أفاد بأن ملعب نادي الحزب بات جاهزا لاستضافة مباريات الفريق الأول.

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ونقلت لجنة المسابقات مباريات نادي الحزم المتبقية والتي سيواجه فيها أندية الباطن والاتفاق والفيحاء وأحد والفتح والرائد، فيما ستقام مباريات نادي الحزم أمام أندية الهلال والنصر والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، كما كان مقررا لها من قبل، لحاجتها لطاقة استيعابية أكبر للحضور الجماهيري المتوقع، وفقا لتوصية اللجنة المشكلة من الهيئية العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي المحترفين للاطلاع على جاهزية المعلب.