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الامارات | بالفيديو: إعلان ميسي ومحمد صلاح

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة المشروبات الغازية بيبسي عن أول إعلان يجمع أفضل لاعب في العالم خمس مرات قائد منتخب الأرجنتين وفريق ليونيل ميسي، مع هداف وفريق النجم المصري محمد صلاح، وذلك بعد فترة من الدعاية التي قامت بها الشركة مستخدمه حسابات التواصل الاجتماعي الشخصية للاعبين بالقيام بمهارات كرة القدم بشكل أبهر جمهور ومحبي اللاعبين.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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