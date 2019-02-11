الامارات | بالفيديو: إعلان ميسي ومحمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: إعلان ميسي ومحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شركة المشروبات الغازية بيبسي عن أول إعلان يجمع أفضل لاعب في العالم خمس مرات قائد منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة ليونيل ميسي، مع هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول النجم المصري محمد صلاح، وذلك بعد فترة من الدعاية التي قامت بها الشركة مستخدمه حسابات التواصل الاجتماعي الشخصية للاعبين بالقيام بمهارات كرة القدم بشكل أبهر جمهور ومحبي اللاعبين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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