شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يرد على تصريحات فرج عامر: الجميع في مصر متمسك باستمرار الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الجميع في مصر متمسك باستمرار بطولة الدورى ولم يتطرق أحد للحديث عن إلغاء الموسم الحالى.

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وقال الوزير ان بطولة الدورى خير إعداد للمنتخب لبطولة الأمم الأفريقية القادمة التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل، مشددا على أن إلغاء الدورى يعنى خسارة لكل أطراف اللعبة من اتحاد الكرة والأندية والشركة الراعية، فضلا عن الخسائر التي ستتكبدها مصر جراء هذا القرار.

ونفى الوزير جملا وتفصيلا الحديث في هذا الأمر، خاصة أنه يدرك أهمية استمرار البطولة ومصر مقبلة على تنظيم ثالث أكبر حدث رياضي على مستوى العالم ولا يمكن إلغاء البطولة نهائيا.

وطالب الوزير جميع العاملين في الوسط الرياضى بالهدوء وعدم إثارة الأزمات والتعقل من أجل الصالح العام، وكان المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، قد أعلن في تصريحات له أن الوزير أبلغه باحتمالية إلغاء بطولة الدورى وهو ما نفاه الوزير تماما.