صدمة في صفوف الزمالك المصري قبل مواجهة نصر حسين داي الجزائري

تعرض عماد السيد، حارس مرمى فريق الزمالك، لإصابة قوية فى الكتف، خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية، اليوم، الإثنين، فى إطار الاستعداد لمواجهة نصر حسين داى، فى التاسعة مساء يوم، الأربعاء، المقبل فى الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب.
وجاءت إصابة عماد السيد بعد التحامه فى إحدى الكرات العالية مع لاعب من الفريق، خلال التقسيمة التى أجراها السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى، ليغادر الحارس المران، ومن المنتظر أن يخضع لأشعة غدًا لتحديد موقفه من مواجهة نصر حسين داى.
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