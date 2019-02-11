بشرى سارة لجماهير روما قبل مواجهة بورتو

تحدث أوزيبيو دي فرانشسكو مدرب نادي روما، عن استعداداته للمواجهة المرتقبة ضد بورتو يوم الغد الثلاثاء وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال فرانشسكو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "هذه المباراة فرصة كبيرة لتقديم مستوى كبير واسترجاع بعض من الحماس، هناك فريقان إيطاليان فقط متبقيان في دوري الأبطال ونحن سعداء أننا أحدهم".

وتابع: "مانولاس تدرب مع المجموعة وسيكون متاح غداً، أولسن مازالت مشاركته في محل شك. شييك يغيب عن اللقاء بمشكلة عضلية".

وأضاف: "سيرجيو كونسيسياو يقدم مستويات رائعة مع بورتو بهوية واضحة وأكثر فعالية الآن، وبغض النظر عن الإصابات، فهم فريق متماسك ومنظم، ستكون مباراة كبيرة على المستوى البدني".

وأكمل: "يجب أن نكون أقوياء يوم غد، من الضروري ألا نستقبل أي هدف، على الرغم من أننا لا يمكن أن نسمح لتلك الرغبة في التنازل عن هويتنا والطريقة التي نريد أن نلعب بها".