شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري السعودي توقع مع راعٍ عالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عن تفويضها من قبل أعضاء مجلس إدارة الرابطة للتوقيع مع إحدى الشركات العالمية في الفترة القليلة المقبلة لرعاية الدوري السعودي ابتداء من الموسم المقبل، إلى جانب التنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لنقل لجنة المسابقات إلى مظلة الرابطة بنهاية الموسم الجاري.

واطلع أعضاء مجلس إدارة الرابطة خلال الاجتماع الذي احتضنته العاصمة الرياض اليوم، على أبرز ما تم إنجازه من قبل إدارة الرابطة خلال الفترة الماضية، التي تضمنت العمل على مسودة لائحة الحوكمة للرابطة والأندية، إضافة إلى الجوانب المالية، وكذلك الجوانب الإدارية والتسويقية، التي شملت توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إلى جانب توقيع اتفاقيات في مجال المسؤولية الاجتماعية مع عدد من الجهات من بينها هيئة الغذاء والدواء، وجمعية التوعية بالسرطان، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، واتفاقيات أخرى مع عدد من الجهات الرياضية منها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية للاستثمار في الدوري الإلكتروني، وتوقيع عقد مع شركة EA سبورت المختصة بالرياضات الإلكترونية.

من جهته وصف رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر الاجتماع بالمثمر، مشيرا إلى أنه كان ثرياً بالنقاشات الموضوعية، التي تم فيها الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس الذين يمثلون جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيرا إلى أن الأعضاء باركوا لإدارة الرابطة الخطط التي تعمل عليها، خاصة في الجانب التسويقي، والهادفة إلى زيادة مداخيل الأندية في الفترة المقبلة، وحوكمة الرابطة والأندية ووضع اللوائح التي تحكم العلاقة بين الرابطة والأندية والجهات الشقيقة والمعنية في المجال الرياضي.