شكرا لقرائتكم خبر عن السويح وقوميز وجمهور الاتحاد نجوم الجولة 19 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اختارت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، التونسي عمار السويح مدرب فريق أحد كأفضل مدرب للجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، فيما ذهبت جائزة أفضل إلى الفرنسي بافيتمبي قوميز لاعب نادي الهلال، في الوقت الذي حقق فيه الجمهور الاتحادي لقب الجمهور المثالي.

وجاء اختيار السويح بعد المستوى الكبيرة الذي قدمه فريق أحد في مواجهته أمام الفيصلي التي انتهت للأول بأربعة أهداف مقابل هدف، كأكبر نتيجة لفريق أحد في تاريخ

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مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين، فيما أسهم الفرنسي بافتيمبي قوميز في فوز فريقه على الباطن على أرض الأخير بثلاثة أهداف لهدفين، بعد أن سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وحقق الجمهور الاتحادي أفضلية الجولة بعد أن سجلوا حضوراً كبيراً قدره 30 ألفاً و 785 مشجعاً ومشجعة في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة أمام التعاون، الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في ختام مواجهات الجولة.

وتقدم رابطة الدوري السعودي للمحترفين 10 آلاف ريال لكل من أفضل مدرب وأفضل لاعب في كل جولة، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.