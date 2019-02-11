شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط»: إيقاف مدرب الحزم ومدير الباطن وإدواردو الهلال.. وإلزامهم بدفع 50 ألفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاثة قرارات اليوم (الاثنين)، بالإيقاف والغرامة بحق كل من مدرب نادي الحزم، ولاعب الهلال كارلوس إدواردو، ومدير فريق نادي الباطن.

وتضمنت قرارات لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف مدرب نادي الحزم دانييل إيسايلا ثلاث مباريات رسمية، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره 20 ألف ريال، فيما قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو مباراتين رسميتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره 10 آلاف ريال، كما قررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف مدير فريق نادي الباطن محمد الشمري مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره 20 ألف ريال.