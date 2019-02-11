مدير المنتخب يطير إلى نيجيريا غدًا لمعاينة ملعب ودية 26 مارس

يطير إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، إلى نيجيريا غدًا الثلاثاء، لإنهاء ترتيبات ودية الفريقين، المقرر لها يوم 26 مارس المقبل.

ويقضى مدير المنتخب 48 ساعة فى نيجيريا، حيث يعود الخميس المقبل، ومن المقرر أن ينهى مع الجانب النيجيري، الاتفاق على ملعب تدريب منتخب مصر فى نيجيريا وفندق إقامة بعثة الفراعنة.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه النيجر خلال شهر مارس أيضًا ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى مصر.

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