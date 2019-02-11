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جلسة خاصة بين لاسارتى والطبيب فى تنزانيا للاطمئنان على مستشفى الأهلى

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حرص الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على عقد جلسة سريعة قبل بداية مران اليوم بالعاصمة التنزانية دار السلام مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على أحوال اللاعبين من الناحية الطبية.

ويلتقى الأهلى مع سيمبا فى الثالثة من عصر غدٍ الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

واطمأن المدير الفنى من الطبيب عن اللاعبين وتأكد من عدم معاناتهم من أية إصابات قبل مواجهة “سيمبا”.

 

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