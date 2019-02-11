شكرا لقرائتكم محمد صلاح يتكفل بمعسكر إقامة ناشئين بسيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تكفل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي بمصاريف اقامة فريق اتحاد بسيون خلال مشاركته في بطولة كأس مصر مواليد ١٩٩٧. وقام والد النجم المصري بحجز فندق المقاولون العرب بالقاهرة وذلك لمبيت فريق اتحاد بسيون والذي سيواجه فريق المقاولون العرب الاربعاء المقبل في دور ال٣٢ من كأس مصر مواليد ١٩٩٧ وذلك كدعم من اسرة صلاح للنادي الذي شهد نشأة النجم المصري. Advertisements ووجه مجلس ادارة نادي اتحاد بسيون الشكر للثنائي صلاح غالي والد محمد صلاح وعبدالعزيز البمبي خال محمد صلاح وذلك لمساندتهما للفريق خلال مشوار البطولة التي نجح الفريق في عبور ادوارها التمهيدية بفضل دعم اسرة الفرعون المصري.



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