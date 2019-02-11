شكرا لقرائتكم سكولز مدرباً لأولدهام في دوري الدرجة الثالثة بإنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أولدهام أتلتيك، المنافس بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم، يوم الاثنين، تعيين بول سكولز ، لاعب خط الوسط السابق لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، مديرا فنيا للفريق.

وكانت التجربة السابقة الوحيدة لسكولز (44 عاما) في التدريب، مع فريق مانشستر يونايتد، وذلك عقب نهاية مسيرته كلاعب في عام 2011.

وقال عبد الله لمساكم مالك نادي أولدهام الذي يحتل المركز الرابع عشر بدوري الدرجة الثالثة: بول فاز بكل ما يمكن تحقيقه في كرة القدم. وسيحظى بالدعم الكامل مني، وأتمنى أن نعمل سويا على إعادة هذا النادي إلى النجاح.