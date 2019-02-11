اسماء السيد - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الإثنين تجديد عقد لاعبه أشلي يونغ لعام إضافي حتى موسم 2019-2020.
وكان عقد عقد يونغ (33 عاما) الذي يستطيع شغل أكثر من مركز، ينتهي في حزيران/يونيو المقبل، لكنه أبدى في الأيام الأخيرة رغبته بالبقاء في صفوف "الشياطين الحمر".
وانضم الإنكليزي الدولي الى يونايتد عام 2011 قادما من أستون فيلا ودافع عن ألوانه في 227 مباراة وسجل 17 هدفا، كما توج معه بخمسة ألقاب عدة أبرزها الدوري الإنكليزي الممتاز (2012-2013) وكأس إنكلترا (2015-2016) والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في 2017.
وفرض يونغ نفسه من اللاعبين الأساسيين في الفريق وحمل شارة القيادة أكثر من مرة، وخاض هذا الموسم 25 مباراة وسجل هدفا واحدا.
وكان يونغ أحد أفراد منتخب إنكلترا الذي بلغ نصف النهائي مونديال روسيا 2018، علما بأنه دافع عن منتخب "الأسود الثلاثة" في 39 مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يجدد عقد يونغ لعام إضافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.