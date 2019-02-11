شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. محمد صلاح يواصل رد الجميل لمسقط رأسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزي دعمه لمدينة بسيون مسقط رأسه فى واقعة لاقت إشادة الجميع. - لمتابعة التفاصيل الرابط التالي..اضغط هنا Advertisements

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