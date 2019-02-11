شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: لا صحة لاتصالى بوزير الشباب والرياضة بشأن إلغاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى فرج عامر، رئيس نادى سموحة، ما تردد مؤخرًا حول تصريحه بإلغاء مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، بناءً على ما أبلغه به الدكتور أشرف صبحى وزير الشاب والرياضة.

وقال فرج عامر عبر صفحته على "فيس بوك": "لا صحة علي الإطلاق لما تردد من أنباء بإعلاني إجراء اتصال هاتفي مع وزير الشباب والرياضة بشأن إلغاء الدوري العام وأن ما صدر مني من تصريحات أكدت خلالها صعوبة استمرار الدوري وفي الوقت نفسه أكدت أنني لا أرغب في إلغائه على الإطلاق أرجو تحري الدقة فيما يتداول من أخبار".

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