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شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: لا صحة لاتصالى بوزير الشباب والرياضة بشأن إلغاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى فرج عامر، رئيس نادى سموحة، ما تردد مؤخرًا حول تصريحه بإلغاء مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، بناءً على ما أبلغه به الدكتور أشرف صبحى وزير الشاب والرياضة.
وقال فرج عامر عبر صفحته على "فيس بوك": "لا صحة علي الإطلاق لما تردد من أنباء بإعلاني إجراء اتصال هاتفي مع وزير الشباب والرياضة بشأن إلغاء الدوري العام وأن ما صدر مني من تصريحات أكدت خلالها صعوبة استمرار الدوري وفي الوقت نفسه أكدت أنني لا أرغب في إلغائه على الإطلاق أرجو تحري الدقة فيما يتداول من أخبار".
وكان أشرف صبحى أكد فى تصريحات خاصة لــ"الخليج 365" أنه لم يجر أى اتصال بالنائب فرج عامر رئيس نادى سموحة خاص بإلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم أو صعوبة استمرارها، ولا أى حوار من الأساس بينهما والدولة تصمم على استكمال المسابقة.
وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه أيضًا لم يلتق النائب مطلقًا منذ فترة، ما جعله - الوزير - يشعر بغرابة التصريح الذي أدلى به رئيس نادى سموحة خلال تصريحات إذاعية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم استقرار مسابقة الدورى المصرى الذى يعكس فعليًا استعدادات مصر لاستضافة الحدث الأهم والأكبر خلال عام 2019، وهو كأس الأمم الأفريقية خلال شهر يونيو المقبل وأن المسابقة مستمرة خلال الاستعدادات.
وشدد الدكتور أشرف صبحى، أن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع ضرورة التحلى بالمسئولية فيما يخص التصريحات التى تصدر عن جميع أعضاء المنظومة الرياضية، خاصة أن الفترة التى تسبق استعدادات استضافة الأمم الأفريقية.
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