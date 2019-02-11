شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اتحاد الكرة يخطر النجوم بنقل مواجهة الإسماعيلى ومنع الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة، خطابًا رسميًا لمسئولي نادي النجوم، يخطرهم بنقل مواجهة الإسماعيلى المقرر لها، الرابعة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء في الخطاب أنه تقرر نقل مباراة الإسماعيلى والنجوم من استاد الإسماعيلية إلى ملعب جهاز الرياضة العسكرى، على أن يقام اللقاء بدون حضور جماهيرى.

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول الدورى برصيد 24 نقطة، فيما يحتل النجوم المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.