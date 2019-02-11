شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإسماعيلى يهزم الشرقية بهدفين وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الإسماعيلى فوزًا على الشرقية بهدفين مقابل لا شىء فى المواجهة الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد الإسماعيلية.

أودا مارشال افتتح التسجيل منتصف الشوط الأول قبل أن يعزز مصطفى فارس الانتصار بهدف ثانى قبل نهاية بدقائق قليلة.

ويستعد الفريق لملاقاة فريق النجوم يوم السبت المقبل لحساب الجولة الــ22 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بدأ الإسماعيلى بتشكيل ضم:

حارس مرمى: محمد مجدى

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خط الدفاع: محمود البدرى – محمد هاشم – ريتشارد بافور – أحمد أيمن

خط الوسط: عماد حمدى – إبراهيم عبد الخالق

أمامهم: وجيه عبد الحكيم – يحيى زايد – محمود عبد الله

خط الهجوم: أودا مارشال

وعلى مقاعد البدلاء شارك كل من محمود رضا ومدحت فقوسة ومصطفى فارس ومحمد الضرف وحازم مرسى وعمر هنيدى.