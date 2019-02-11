شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الرياضة يفتتح البطولة العربية للملاكمة ويكرم أسر الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة البطولة العربية للملاكمة لمواليد 2001 / 2002 والتى تستضيفها مصر بالمركز الأوليمبى بالمعادى وتختتم الخميس.

ومن جانبه أكد اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن مصر دائما ترحب باستضافة البطولات العربية والافريقية والدولية، مشيرا إلى أن البنية التحتية لمصر والامكانيات الرياضية قادرة على استضافة البطولات.

ويشارك في البطولة العربية كلا من ، تونس والجزائر والمغرب والإمارات والكويت وقطر والسودان وليبيا والعراق والكويت واليمن، فضلا عن مصر البلد المستضيف.

وشهد حفل الافتتاح حضور كل من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية و يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربى و كمال درويش رئيس الاتحاد الشرفى للملاكمة، وشريف العريان سكرتير اللجنة الأوليمبية وممدوح الشيشتاوي المدير التنفيذى للجنة الأوليمبية .

كما حرص وزير الشباب والرياضة و رئيس اتحاد الملاكمة بتكريم كل من اسر شهداء ساطع النعماني ووائل كمال.

























































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