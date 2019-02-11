سوبر كورة.. استشفاء أندية الغلابة فى براميل الثلج "كرايو" البلدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد دوري القسم الثاني بمجموعاته الثلاث منافسة شرسة سواء فى صراع الصعود للدوري الممتاز أو الهبوط للقسم الثالث، خاصة في مجموعتي القاهرة وبحري، بعد اقتراب أسوان من حسم مجموعة الصعيد والاقتراب من العودة للدوري الممتاز .
وبعيدا عن صراع الصعود والهبوط، يشهد دوري المظاليم العديد من اللقطات الطريفة التي تدخل في سياق الغرائب والطرائف التي تشهدها الكرة المصرية، ويرصدها "سوبر كورة" في التقرير التالي..
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