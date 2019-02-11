شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر يدير نصف نهائى أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن حكام مواجهتى نصف النهائى لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقامة بالنيجر. ويدير الحكم الدولى أمين عمر مواجهة نصف النهائى المرتقبة بين منتخبى (نيجيريا × مالى) ويعاونه المساعد الدولى سمير جمال وتعد هذه المباراة الثالثة لهما بالبطولة.

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