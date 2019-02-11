شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير يانج أفريكانز تدعم الأهلي ضد سيمبا على طريقة "همسة.. همسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ وصول بعثة الأهلى لأرض العاصمة التنزانية دار السلام وهى تجد دعمًا من عدد كبير من جماهير نادى يانج أفريكانز الذى يُعد منافسًا قويًا لفريق "سيمبا" فى تنزانيا فى المشاركات المحلية والقارية وهو ما يشبه صراع الأهلى والزمالك فى الكرة المصرية.

وفوجئ أفراد البعثة المصرية بأن عددًا كبيرًا من جمهور يانج قرر حضور اللقاء لدعم المارد الأحمر أمام سيمبا فى مباراة الثلاثاء المقبل، ليس هذا فحسب بل إن جمهور يانج يسخر من فريق سيمبا بكلمة "همسة همسة" فى إشارة لخسارة سيمبا من الأهلى بخماسية نظيفة فى برج العرب بالجولة الثالثة وكذلك للخسارة بنفس النتيجة من فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الثانية .

عدد غير قليل من الشعب التنزانى يتحدث اللغة العربية بصعوبة كمان أن كلمة "خمسة" بالعربية تقترب فى نطقها من كلمة "همسة" باللغة التنزانية وهو ما يفسر انتشار كلمة "همسة" بين جماهير يانج حينما يسخرون من فريق سيمبا.