شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يصل السعودية قبل مواجهة الهلال فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إلى السعودية لخوض مباراة الذهاب أمام فريق الهلال السعودى يوم 16 فبراير الجارى، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، والمقررة فى تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، فى إطار مباريات دور الـ8 لكأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية". واصطحب حلمى طولان المدير الفنى 26 لاعبًا لمواجهة الهلال وهم: حراسة المرمى: الهانى سليمان - محمود الزنفلى - صبحى سليمان. Advertisements الدفاع: محمود شعبان - هشام صلاح - ولاس دى سيلفا - بازوكا - محمود رزق - محمد أنور - محمد ناصف - صبرى رحيل - كريم الديب - السيد سالم. الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا - خالد الغندور - أحمد داودا - فوزى الحناوى - عمار حمدى - كريم ممدوح - أحمد توفيق. الهجوم: رزاق سيسيه - جدو - تشوكا - خالد قمر - محمد عبد المجيد - تونى سيلفا.

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