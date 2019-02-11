شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يبدأ خطوات إنشاء فرع الزمالك الجديد فى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فى الخطوات الجادة لإنشاء فرع النادى فى مدينة 6 أكتوبر من خلال الاتفاق مع شركات تصميمات هندسية لعمل الرسومات اللازمة . وأكد مرتضى منصور فى تصريحات خاصة أنه بدأ بالفعل فى خطوات تنفيذ فرع الزمالك الجديد فى 6 أكتوبر والذى سيكون إضافة كبيرة للقلعة البيضاء وسيضم استاد كرة عالمى بخلاف منشآت جديدة لخدمة الأعضاء . كان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد وضع حجر الأساس لفرع النادى الأبيض بمدينة 6 أكتوبر منذ أشهر قليلة فى حضور وزير الرياضة وعدد كبير من أعضاء الزمالك .

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