شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل الإعلام التنزانية تحضر آخر مران للأهلي قبل مواجهة "سيمبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي لوسائل الإعلام التنزانية بحضور أول ١٥ دقيقة من مران الفريق عصر اليوم ،الأثنين، على الملعب الوطني بدار السلام وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي.

وخاض الأهلي مرانه الرئيسي عصر اليوم الإثنين على الملعب الذي يستضيف مباراته غدا أمام سيمبا بطل تنزانيا في حين أنه خاض مرانه أمس الأحد على ملعب جيم خانا القريب من فندق الإقامة.

ويلتقي الاهلي مع سيمبا في الثالثة من عصر غداً ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.