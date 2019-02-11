شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحشد جماهيره أمام نصر حسين داى بـ"زفة أتوبيسات" لبرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تخصيص 100 أتوبيس لنقل الأعضاء والفرق الرياضية بالنادى يوم الأربعاء المقبل إلى ملعب برح العرب فى الإسكندرية، وذلك من أجل مؤازرة فريق الكرة الأول أمام نصر حسين داى الجزائري.

ومن المنتظر حضور ما يقرب من 10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك ونصر حسين داى، على أن تخرج الأتوبيسات فى وقت واحد "زفة"، ويلتقى الأبيض مع الفريق الجزائرى فى التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل فى الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب.