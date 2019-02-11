شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى: لم أتحدث مع فرج عامر عن إلغاء الدورى ومصرون على استكمال المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول رد فعل على ما أعلنه النائب فرج عامر رئيس نادى سموحة عن إبلاغه من قبل وزير الشباب والرياضة بأن دورى هذا الموسم فى طريقه لـ الإلغاء لصعوبة استكماله فى ظل المؤجلات وقلة الملاعب وعدم وجود وقت لاختيار ممثلى مصر فى البطولات القارية، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى تصريحات خاصة لــ"الخليج 365" أنه لم يجر أى اتصال بالنائب فرج عامر رئيس نادى سموحة خاص بإلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم أو صعوبة استمرارها، ولا أى حوار من الأساس بينهما والدولة تصمم على استكمال المسابقة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه أيضًا لم يلتق النائب مطلقًا منذ فترة، ما جعله - الوزير - يشعر بغرابة التصريح الذي أدلى به رئيس نادى سموحة خلال تصريحات إذاعية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم استقرار مسابقة الدورى المصرى الذى يعكس فعليًا استعدادات مصر لاستضافة الحدث الأهم والأكبر خلال عام 2019، وهو كأس الأمم الأفريقية خلال شهر يونيو المقبل وأن المسابقة مستمرة خلال الاستعدادات.

وشدد الدكتور أشرف صبحى، أن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع ضرورة التحلى بالمسئولية فيما يخص التصريحات التى تصدر عن جميع أعضاء المنظومة الرياضية، خاصة أن الفترة التى تسبق استعدادات استضافة الأمم الأفريقية.

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