موعد مباراة الأهلي وسيمبا في "أبطال إفريقيا".. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات.. وبشرى سارة لـ"لاسارتي"

كتب: ضياء السقا

يستضيف سيمبا التنزاني، الأهلي، في الثالثة عصر الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب الأنجولي في الجولة الأولى، بهدفين، في برج العرب، ثم تعادل مع شبيبة الساورة الجزائري، في الجزائر 1-1، بعد ذلك اكتسح سيمبا في القاهرة بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة.

ويحتل الأهلي المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه فيتا كلوب الكونغولي بـ4 نقاط، وسيمبا ثالثا بـ3 نقاط، وفي المركز الرابع شبيبة الساورة بنقطتين.

مفاجآت في قائمة لاسارتي

وتلقى مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، أنباء سارة، بعدما تعافى الحارس محمد الشناوي من كدمة تعرض لها في مران الفريق بتنزانيا.

وفي سياق متصل أعلن لاسارتي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سيمبا، وضمت 20 لاعبا هم : شريف إكرامي – محمد الشناوي – هشام محمد – رامي ربيعة – رمضان صبحي – إسلام محارب – أيمن أشرف – عمرو السولية – علي معلول – جونيور أجايي – محمد هاني – علي لطفي – ناصر ماهر – كريم نيدفيد – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد شريف – صلاح محسن.

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فيما تم استبعاد كل من ياسر إبراهيم ومروان محسن ووليد أزارو وأحمد فتحي ووليد سليمان ومحمد نجيب ومحمد محمود للإصابة.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ لاسارتي بتشكيل مكون من:

الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع: محمد هاني، معلول وأيمن أشرف وسعد سمير

الوسط: السولية وحمدي فتحي وناصر ماهر وحسين الشحات ورمضان صبحي

الهجوم: أجايي

القناة الناقلة

ستذاع المباراة حصريا عبر قناة beIN SPORTS HD 2 المشفرة، بتعليق: علي محمد علي.