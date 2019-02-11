عرض خيالي لصلاح.. هل يصبح الفرعون ثاني أغلى صفقة بالتاريخ؟

كتب: ضياء السقا

كشفت وسائل إعلام عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي، في التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة جارديان البريطاينة، أن إدارة السيدة العجوز في طريقها لتقديم عرض خيالي لصلاح، ليصبح بديلا محتملا للاعب الأرجنيتيني باولو ديبالا، الذي أوشك على الرحيل عن صفوف النادي الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن قيمة الصفقة ستصل لحوالي 175 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل الـ 200 مليون يورو، لتصبح ثاني أغلى صفقة في التاريخ بعد صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جرمان مقابل نحو 222 مليون يورو.

وفي سياق متصل، كشف موقع "كوت أوف سايد"، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي نادي يوفنتوس، من أجل العمل على جلب الدولي المصري إلى صفوف الفريق.

وتابع: "صفقة صلاح لن تكون عادية، قد تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو في حال وافق اللاعب على حمل قميص السيدة العجوز".

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وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، لانتقاله لأحدهما بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

ويتصدر "مو" حاليا ترتيب قائمة هدافي البريميرليج، بالتساوي مع أجويرو بـ17 هدفا، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ31 هدفا.

وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، منذ أيام، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.